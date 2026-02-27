Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов в интервью Al Modon заявил, что стратегические цели России по поводу полного захвата украинских территорий остаются недостижимыми. Он подчеркнул, что за все время агрессии враг не смог установить полный контроль ни над одним из регионов, на которые претендовал.

Буданов сделал заявление о территориях Украины, которые так хочет Россия

"За 12 лет войны Россия не оккупировала полностью ни одну область Украины. Уверен, что эта ситуация не изменится", — подчеркнул Буданов.

Глава ОПУ предупредил, что Россия не откажется от своих захватнических планов, даже если получит контроль над частью земель без боя. По его убеждению, только военная сила способна остановить экспансию Кремля.

"Наивно считать, что москва, получив контроль над некоторыми территориями без боя, откажется от своих экспансионистских амбиций. Поэтому единственным реальным сдерживающим фактором является украинская армия", – подчеркнул он.

Кирилл Буданов также заверил, что нынешний статус захваченных врагом земель только вопрос времени, а украинский народ никогда не признает российских претензий.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Кирилл Буданов в интервью изданию Al Modon заявил, что смена политических лидеров в России не способна изменить ее агрессивную природу. По его убеждению, мир будет находиться в опасности, пока российское государство сохраняет свой имперский формат.

Глава ОПУ убежден, что единственным надежным гарантом безопасности для Украины и международного сообщества является деконструкция Российской Федерации в ее современном виде. Вместо единой империи на этой территории должно появиться несколько отдельных национальных образований.

"Следует создать условия, при которых Россия исчезнет как империя. На ее территории должно возникнуть несколько национальных государств", — заявил он, добавив, что это поможет окончательно искоренить угрожающие соседям имперские амбиции.