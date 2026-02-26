logo_ukra

Замість РФ — національні держави: Кирило Буданов озвучив план подолання російської загрози

26 лютого 2026, 23:14
Голова Офісу Президента України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Al Modon заявив, що зміна політичних лідерів у Росії не здатна змінити її агресивну природу. На його переконання, світ перебуватиме у небезпеці, доки російська держава зберігає свій імперський формат.

Відповідаючи на запитання про можливість внутрішніх трансформацій у РФ після падіння нинішнього режиму, Буданов зазначив, що ідеологія країни залишається незмінною протягом століть.

"Політика нинішнього російського президента мало відрізняється від політики царського або радянського періоду. Немає сенсу чекати, що Росія знову зміниться під впливом внутрішніх факторів", — наголосив Кирило Буданов.

Очільник ОПУ переконаний, що єдиним надійним гарантом безпеки для України та міжнародної спільноти є деконструкція Російської Федерації в її сучасному вигляді. Замість єдиної імперії на цій території мають з’явитися кілька окремих національних утворень.

"Слід створити умови, за яких Росія зникне як імперія. На її території має виникнути кілька національних держав", — заявив він, додавши, що це допоможе остаточно викоренити імперські амбіції, які загрожують сусідам.

Хоча Буданов визнає, що ця мета не є справою найближчого майбутнього, він вважає її цілком досяжною. На його думку, лише системний підхід до ліквідації імперської структури дозволить світу повернутися до стабільності.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що мапу, яку ідеологічні поплічники у 2022 році помітили у кабінеті начальника української розвідки Кирила Буданова, назвали смертельно небезпечною річчю. У Росії переймаються, що такі карти в Україні нібито можуть свідчити про плани ЗСУ захопити РФ.



