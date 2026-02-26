Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Al Modon заявил, что смена политических лидеров в России не способна изменить ее агрессивную природу. По его убеждению, мир будет находиться в опасности, пока российское государство сохраняет свой имперский формат.

Вместо РФ - национальные государства: Кирилл Буданов озвучил план преодоления российской угрозы

Отвечая на вопрос о возможности внутренних трансформаций в РФ после падения нынешнего режима Буданов отметил, что идеология страны остается неизменной на протяжении веков.

"Политика нынешнего российского президента мало отличается от политики царского или советского периода. Нет смысла ждать, что Россия снова изменится под влиянием внутренних факторов", — подчеркнул Кирилл Буданов.

Глава ОПУ убежден, что единственным надежным гарантом безопасности для Украины и международного сообщества является деконструкция Российской Федерации в ее современном виде. Вместо единой империи на этой территории должно появиться несколько отдельных национальных образований.

"Следует создать условия, при которых Россия исчезнет как империя. На ее территории должно возникнуть несколько национальных государств", — заявил он, добавив, что это поможет окончательно искоренить угрожающие соседям имперские амбиции.

Хотя Буданов признает, что эта цель не является делом ближайшего будущего, он считает его вполне достижимым. По его мнению, только системный подход к ликвидации имперской структуры позволит миру вернуться к стабильности.

