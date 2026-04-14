Буданов вразив заявою про президентські амбіціії: яку вражаючу заяву озвучив

Кирило Буданов заявив, що наразі не розглядає можливість політичної кар’єри та участі у президентських виборах, оскільки головним завданням для держави залишається її збереження в умовах війни. Про це він розповів в інтерв’ю агентству Bloomberg, коментуючи як свою нинішню роль у системі влади, так і потенційні перспективи в майбутньому політичному житті.

Журналісти поцікавилися, чи може його теперішня посада стати стартовим майданчиком для подальшої боротьби за президентський пост. У відповідь Буданов наголосив, що подібні роздуми зараз є недоречними, адже країна перебуває у стані війни. За його словами, у таких умовах першочерговим є не політичне планування, а питання виживання держави та її інституцій. Він також підкреслив, що говорити про виборчі процеси в ситуації повномасштабної війни просто не на часі.

Як зазначає Bloomberg, Буданов і надалі зберігає стриманий, чіткий та військово-орієнтований стиль комунікації. Його діяльність зараз зосереджена передусім на забезпеченні стабільного функціонування державних механізмів, подоланні безпекових викликів та підтримці роботи ключових інституцій в умовах триваючої війни.

Окремо варто згадати і ширший контекст дискусій щодо можливих виборів в Україні. Раніше деякі міжнародні політики, зокрема президент США Дональд Трамп, висловлювали думку про необхідність проведення президентських виборів в Україні навіть під час війни. Він заявляв, що українська влада нібито використовує воєнний стан як причину для відтермінування виборчого процесу.

