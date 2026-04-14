Буданов поразил заявлением о президентских амбициях: какое впечатляющее заявление озвучил
Буданов поразил заявлением о президентских амбициях: какое впечатляющее заявление озвучил

Глава Офиса Президента Буданов подчеркнул, что главным приоритетом является сохранение государства, а не политические вопросы.

14 апреля 2026, 16:05
Автор:
Клименко Елена

Кирилл Буданов заявил, что пока не рассматривает возможность политической карьеры и участия в президентских выборах, поскольку главной задачей для государства остается его сохранение в условиях войны. Об этом он рассказал в интервью агентству Bloomberg, комментируя свою нынешнюю роль в системе власти, так и потенциальные перспективы в будущей политической жизни.

Буданов поразил заявлением о президентских амбициях: какое впечатляющее заявление озвучил

Фото: из открытых источников

Журналисты поинтересовались, может ли его нынешний пост стать стартовой площадкой для дальнейшей борьбы за президентский пост. В ответ Буданов подчеркнул, что подобные размышления сейчас неуместны, ведь страна находится в состоянии войны. По его словам, в таких условиях первоочередным является не политическое планирование, а вопрос выживания государства и его институтов. Он также подчеркнул, что говорить об избирательных процессах в ситуации полномасштабной войны просто не ко времени.

Как отмечает Bloomberg, Буданов продолжает сохранять сдержанный, четкий и военно-ориентированный стиль коммуникации. Его деятельность сейчас сосредоточена прежде всего на обеспечении стабильного функционирования государственных механизмов, преодолении вызовов безопасности и поддержке работы ключевых институтов в условиях продолжающейся войны.

Отдельно следует упомянуть и более широкий контекст дискуссий о возможных выборах в Украине. Ранее некоторые международные политики, в частности, президент США Дональд Трамп, высказывали мнение о необходимости проведения президентских выборов в Украине даже во время войны. Он заявлял, что украинские власти якобы используют военное положение как причину для отсрочки избирательного процесса.

Портал "Комментарии" писал , что ремонтные работы на магистральном нефтепроводе "Дружба" планируют завершить до конца апреля, после чего ожидается постепенное возобновление транзита нефти в страны Европы. Прерывание поставок возникло из-за повреждений объектов инфраструктуры в результате атак. Восстановительный процесс осуществляется во взаимодействии с Украиной и при финансовой и технической поддержке Европейского Союза.



