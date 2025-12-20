Буданов відповів чи спрацює механізм: території в обмін на мир

Керівник українського Головного управління розвідки Кирило Буданов висловився про обмін українськими територіями на мир. Свою думку він озвучив в інтерв’ю виданню "Лівий берег".

Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел

"Не поспішайте з цим. Ще раз кажу: я максимальний противник того, щоб щось віддати. У принципі", — наголосив головний український розвідник.

Варто зазначити, так Кирило Буданов відповів на запитання про референдум та його думки щодо того, як українці можуть відреагувати на можливість того, що країна може віддати РФ свою територію.

У ході цього ж інтерв’ю Кирило Буданов окреслив два ключові напрями, в яких Україна залишається критично залежною від підтримки Сполучених Штатів.

За словами Буданова, перший напрямок пов'язаний із супутниковою розвідкою – насамперед із доступом до радіолокаційної та оптичної космічної зйомки. При цьому тут є дві складові: безоплатна допомога та комерційні контракти. Україна отримує частину супутникових даних від США безкоштовно, у рамках підтримки, а іншу – на підставі договорів. Буданов зазначив, що припинення саме безоплатного доступу не стане критичною проблемою для України. Так, втрата оптичної зйомки на рівні 15-17% не вплине на вирішальний вплив. З радіолокаційною зйомкою ситуація складніша – можливе скорочення приблизно на 46% буде відчутним, проте не катастрофічним.

Другим напрямом, де залежність від Сполучених Штатів залишається визначальною, є система раннього попередження про балістичну загрозу. Саме американська підтримка у цій сфері відіграє ключову роль для безпеки країни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російський диктатор Володимир Путін заявив, що "готовий подумати" над тим, щоб дати наказ російським військам щодо того, щоб ті на час проведення волевиявлення в Україні припинили удари углиб території країни. Про це господар Кремля заявив під час "прямої лінії" 19 грудня.



