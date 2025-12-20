Буданов ответил, сработает ли механизм: территории в обмен на мир

Глава украинского Главного управления разведки Кирилл Буданов высказался об обмене украинскими территориями на мир. Свое мнение он озвучил в интервью "Левому берегу".

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

"Не торопитесь с этим. Еще раз говорю: я максимальный противник того, чтобы что-нибудь отдать. В принципе", — подчеркнул главный украинский разведчик.

Стоит отметить, что Кирилл Буданов ответил на вопрос о референдуме и его мнениях относительно того, как украинцы могут отреагировать на возможность того, что страна может отдать РФ свою территорию.

В ходе этого же интервью Кирилл Буданов наметил два ключевых направления, в которых Украина остается критически зависимой от поддержки Соединенных Штатов.

По словам Буданова, первое направление связано со спутниковой разведкой – прежде всего с доступом к радиолокационной и оптической космической съемке. При этом здесь есть две составляющие: безвозмездная помощь и коммерческие контракты. Украина получает часть спутниковых данных от США бесплатно в рамках поддержки, а другую – на основании договоров. Буданов отметил, что прекращение именно безвозмездного доступа не станет критической проблемой для Украины. Так, потеря оптической съемки на уровне 15-17% не повлияет на решающее влияние. С радиолокационной съемкой ситуация более сложная – возможное сокращение примерно на 46% будет ощутимым, но не катастрофическим.

Вторым направлением, где зависимость от Соединенных Штатов остается определяющей, является система раннего предупреждения о баллистической угрозе. Именно американская поддержка в этой сфере играет ключевую роль в безопасности страны.

