Буданов у рф: стали відомі всі деталі операції

Колишній голова Головного управління української розвідки Кирило Буданов особисто брав участь у спецопераціях на території Росії.

Бойові операції Буданова на території рф

Про це повідомив командир "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України.

За його словами, підрозділ одним із перших заходив на Грайворонський напрямок під час операцій на території РФ.

Буданов разом із бійцями просувався через зони активних бойових дій, зокрема через ліси та відкриті ділянки місцевості.

Командир зазначив, що під час однієї з операцій вони зупинялися у населеному пункті, де керівник розвідки наголосив на символічності перебування на цій території.

Також, за його словами, Буданов залишив там власний підпис і дату як знак присутності.

Заява підкреслює безпосередню участь керівництва української розвідки в операціях, спрямованих проти російських сил на їхній території.

