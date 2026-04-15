Буданов в РФ: стали известны все детали операции

Ткачова Марія
Бывший глава Главного управления украинской разведки Кирилл Буданов лично участвовал в спецоперациях на территории России.
Боевые операции Буданова на территории России
Об этом сообщил командир "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины.
По его словам, подразделение одним из первых заходило на Грайворонское направление во время операций на территории РФ.
Буданов вместе с бойцами продвигался через зоны активных боевых действий, в том числе через леса и участки местности.
Командир отметил, что во время одной из операций они останавливались в населенном пункте, где руководитель разведки отметил символичность пребывания на этой территории.
Также, по его словам, Буданов оставил там свою подпись и дату как знак присутствия.
Заявление подчеркивает непосредственное участие руководства украинской разведки в операциях, направленных против российских сил на их территории.