Бывший глава Главного управления украинской разведки Кирилл Буданов лично участвовал в спецоперациях на территории России.

Боевые операции Буданова на территории России

Об этом сообщил командир "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины.

По его словам, подразделение одним из первых заходило на Грайворонское направление во время операций на территории РФ.

Буданов вместе с бойцами продвигался через зоны активных боевых действий, в том числе через леса и участки местности.

Командир отметил, что во время одной из операций они останавливались в населенном пункте, где руководитель разведки отметил символичность пребывания на этой территории.

Также, по его словам, Буданов оставил там свою подпись и дату как знак присутствия.

Заявление подчеркивает непосредственное участие руководства украинской разведки в операциях, направленных против российских сил на их территории.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Силах обороны Украины внедряется новая модель ведения боевых действий, которая базируется на активном использовании беспилотных систем.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Речь идет о создании дроново-штурмовых подразделений, объединяющих применение беспилотников с действиями на земле. По данным ведомства, такой подход уже показал эффективность на южном направлении, где с февраля удалось освободить крупные территории. Кроме этого, в Украине вводится цифровая платформа управления боевыми операциями Mission Control. Система позволяет в режиме реального времени собирать и анализировать информацию со всех дроновых миссий, формируя полную картину ситуации в поле боя.

