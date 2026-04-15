Буданов сказав, що повернутися з-за кордону в Україну буде непросто

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов заявив, що масового повернення українців з-за кордону не відбудеться без створення реальних умов для життя в Україні.

Буданов про повернення українців з-за кордону на Батьківщину

За його словами, ключовими факторами є гарантії безпеки та стабільне економічне підґрунтя.

Буданов наголосив, що суспільству варто відмовитися від ілюзій щодо автоматичного повернення громадян після завершення війни.

Він підкреслив, що люди ухвалюють раціональні рішення, орієнтуючись на рівень безпеки та можливості для життя і роботи.

Окремо він звернув увагу на роль жінок під час війни, зазначивши, що саме вони значною мірою забезпечують функціонування економіки в тилу.

За його словами, у той час як частина чоловіків воює або працює, інші перебувають за кордоном, і саме жінки взяли на себе відповідальність за підтримку економічної стабільності країни.

