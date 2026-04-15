Главная Новости Общество Война с Россией Буданов сказал, что вернуться из-за границы в Украину будет непросто
НОВОСТИ

Буданов сказал, что вернуться из-за границы в Украину будет непросто

Буданов заявил, что украинцы не вернутся из-за границы без гарантий безопасности и экономических условий

15 апреля 2026, 19:30
Ткачова Марія

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов заявил, что массовое возвращение украинцев из-за границы не состоится без создания реальных условий для жизни в Украине.

Буданов о возвращении украинцев из-за границы на Родину

По его словам, ключевыми факторами являются гарантии безопасности и стабильная экономическая основа.

Буданов подчеркнул, что обществу следует отказаться от иллюзий по поводу автоматического возвращения граждан после завершения войны.

Он подчеркнул, что люди принимают рациональные решения, ориентируясь на уровень безопасности и возможности для жизни и работы.

Отдельно он обратил внимание на роль женщин во время войны, отметив, что именно они в значительной степени обеспечивают функционирование экономики в тылу.

По его словам, в то время как часть мужчин воюет или работает, другие находятся за границей, и именно женщины взяли на себя ответственность за поддержание экономической устойчивости страны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что регион фактически стал прифронтовым, и призвал местных жителей не жаловаться на ограничения, в том числе перебои с интернетом.
Во время выступления перед депутатами он раскритиковал граждан, которые выражают недовольство, назвав их "живущими в тепличных условиях". По его словам, жители должны быть признательны даже за то, что ограничения касаются только связи, а не, например, системы обеспечения продуктами. Он также призвал людей самостоятельно отвечать тем, кто жалуется, задавая вопрос об их вкладе в "приближение победы".



Источник: https://t.me/Kyrylo_Budanov_Official/419?single
