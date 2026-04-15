Буданов сказал, что вернуться из-за границы в Украину будет непросто

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов заявил, что массовое возвращение украинцев из-за границы не состоится без создания реальных условий для жизни в Украине.

По его словам, ключевыми факторами являются гарантии безопасности и стабильная экономическая основа.

Буданов подчеркнул, что обществу следует отказаться от иллюзий по поводу автоматического возвращения граждан после завершения войны.

Он подчеркнул, что люди принимают рациональные решения, ориентируясь на уровень безопасности и возможности для жизни и работы.

Отдельно он обратил внимание на роль женщин во время войны, отметив, что именно они в значительной степени обеспечивают функционирование экономики в тылу.

По его словам, в то время как часть мужчин воюет или работает, другие находятся за границей, и именно женщины взяли на себя ответственность за поддержание экономической устойчивости страны.

