Буданов розкрив ключ до закінчення війни: хто справді здатний зупинити Путіна

Китай має достатній політичний та економічний вплив, щоб підштовхнути Росію до припинення війни проти України. Однак Пекін не поспішає використати цей ресурс, оскільки нинішня ситуація відповідає його стратегічним інтересам. Таку думку в інтерв'ю РБК-Україна висловив голова офісу пр.ещидента Кирило Буданов.

Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел

За його словами, вирішальним фактором для завершення війни залишається узгоджена політика України та її ключових союзників, насамперед Сполучених Штатів. Саме Вашингтон, за оцінкою глави розвідки, має найбільш суттєві важелі впливу на Кремль.

Буданов зазначив, що європейські держави продовжують відігравати важливу роль у підтримці України, проте Москва значно менше враховує позицію Брюсселя при ухваленні стратегічних рішень. Проте санкційна політика, фінансова допомога та військова підтримка з боку Європи залишаються критично важливими для Києва.

Окремо глава ОП зупинився на позиції Китаю. На його думку, Пекін за бажання здатний чинити тиск на російське керівництво, проте нинішній розвиток подій приносить китайській стороні певні політичні та економічні переваги. Саме тому КНР дотримується обережної лінії, уникаючи відкритого втручання у конфлікт.

Кирило Буданов також наголосив, що для України нинішня офіційна позиція Китаю є значно прийнятнішою, ніж могла б бути. Якби Пекін відкрито став на бік Москви і почав повноцінну підтримку російської агресії, наслідки для Києва були б набагато серйознішими.

За оцінкою глави Офісу президента, саме збереження балансу у відносинах Китаю з Росією та Заходом залишається одним із важливих факторів, що впливають на подальший розвиток війни та перспективи її завершення.

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