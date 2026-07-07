Буданов раскрыл ключ к окончанию войны: кто действительно способен остановить Путина

Китай обладает достаточным политическим и экономическим влиянием, чтобы подтолкнуть Россию к прекращению войны против Украины. Однако Пекин не спешит использовать этот ресурс, поскольку нынешняя ситуация отвечает его стратегическим интересам. Такое мнение в интервью РБК-Украина высказал глава Офиса пр.ещидента Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

По его словам, решающим фактором для завершения войны остается согласованная политика Украины и ее ключевых союзников, прежде всего Соединенных Штатов. Именно Вашингтон, по оценке главы разведки, обладает наиболее существенными рычагами воздействия на Кремль.

Буданов отметил, что европейские государства продолжают играть важную роль в поддержке Украины, однако Москва значительно меньше учитывает позицию Брюсселя при принятии стратегических решений. Тем не менее санкционная политика, финансовая помощь и военная поддержка со стороны Европы остаются критически важными для Киева.

Отдельно глава ОП остановился на позиции Китая. По его мнению, Пекин при желании способен оказать давление на российское руководство, однако нынешнее развитие событий приносит китайской стороне определенные политические и экономические преимущества. Именно поэтому КНР придерживается осторожной линии, избегая открытого вмешательства в конфликт.

Кирилл Буданов также подчеркнул, что для Украины нынешняя официальная позиция Китая является значительно более приемлемой, чем могла бы быть. Если бы Пекин открыто встал на сторону Москвы и начал полноценную поддержку российской агрессии, последствия для Киева были бы гораздо серьезнее.

По оценке главы Офиса президента, именно сохранение баланса в отношениях Китая с Россией и Западом остается одним из важных факторов, влияющих на дальнейшее развитие войны и перспективы ее завершения.

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