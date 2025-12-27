Буданов назвав місяць, коли можна досягти миру в Україні

У лютому 2026 року відкриється вікно для реальної можливості досягти угоди про припинення війни в Україні. Це буде оптимальний період як для України, так і для Росії. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в інтерв'ю виданню "Суспільне" заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел

Головному розвіднику Україна нагадали, що в одному з попередніх інтерв'ю він також говорив, що оптимальним часом для мирної угоди стане саме лютий 2026 року. Журналісти поцікавилися, чому саме лютий стане таким вікном.

"Розрахунково це найбільш сприятливий період як для Росії, так і для України, щоб чогось досягти. Це пов'язано і з військовою активністю, і з опалювальним сезоном, і таке інше. Дуже багато всього. Я просто вам як висновок вже даю", — зазначив Буданов.

Він також зазначив, що проект російського бюджету на 2026 рік вже зараз виглядає вкрай проблемним. Майже 50% всіх витрат у ньому передбачені на військові цілі, тоді як фінансування інших напрямів суттєво урізано.

За його словами, російська влада вже пішла на низку непопулярних і важких для суспільства рішень.

"Це дуже болючі кроки. І це багато що пояснює у контексті переговорів. Якщо брати сукупні витрати на оборону та так звані силові структури, то у бюджеті на 2026 рік вони досягають 46%. Жодна держава не здатна нормально розвиватися і рухатися вперед, коли майже половину ресурсів спрямовує на війну", — наголосив глава ГУР Міноборони.

При цьому Кирило Буданов зазначив, що економічні труднощі не вплинуть миттєво на ситуацію безпосередньо на фронті. Однак, за його оцінкою, вони матимуть значення для позиції Москви щодо завершення війни. Очікувати повного економічного краху Росії у найближчій перспективі, за його словами, не варто – за нинішніх тенденцій ще дуже далеко.

"Інше питання – чи готова сама Росія так довго жити у такому режимі. Проблеми вже накопичуються, і вони є досить серйозними", — підсумував Буданов.

