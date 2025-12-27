Буданов назвав місяць, коли можна досягти миру в Україні

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
У лютому 2026 року відкриється вікно для реальної можливості досягти угоди про припинення війни в Україні. Це буде оптимальний період як для України, так і для Росії. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в інтерв'ю виданню "Суспільне" заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.
Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел
Головному розвіднику Україна нагадали, що в одному з попередніх інтерв'ю він також говорив, що оптимальним часом для мирної угоди стане саме лютий 2026 року. Журналісти поцікавилися, чому саме лютий стане таким вікном.
Він також зазначив, що проект російського бюджету на 2026 рік вже зараз виглядає вкрай проблемним. Майже 50% всіх витрат у ньому передбачені на військові цілі, тоді як фінансування інших напрямів суттєво урізано.
За його словами, російська влада вже пішла на низку непопулярних і важких для суспільства рішень.
При цьому Кирило Буданов зазначив, що економічні труднощі не вплинуть миттєво на ситуацію безпосередньо на фронті. Однак, за його оцінкою, вони матимуть значення для позиції Москви щодо завершення війни. Очікувати повного економічного краху Росії у найближчій перспективі, за його словами, не варто – за нинішніх тенденцій ще дуже далеко.
Читайте також на порталі "Коментарі" — це їхня мрія: Буданов назвав мету РФ у війні на 2026 рік.