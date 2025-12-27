Буданов назвал месяц, когда можно достичь мира в Украине

В феврале 2026 года откроется окно для реальной возможности достичь соглашения о прекращении войны в Украине. Это будет оптимальный период, как для Украины, так и для России. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью изданию "Суспільне" заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Главному разведчику Украина напомнили, что в одном из предыдущих интервью он также говорил о том, что оптимальным временем для мирного соглашения станет именно февраль 2026 года. Журналисты поинтересовались, почему именно февраль станет таким "окном".

"Расчетно это наиболее благоприятный период как для России, так и для Украины, чтобы чего-то достичь. Это связано и с военной активностью, и с отопительным сезоном, и так далее. Очень много всего. Я просто вам как вывод уже даю", — отметил Буданов.

Он также обратил внимание, что проект российского бюджета на 2026 год уже сейчас выглядит крайне проблемным. Почти 50% всех расходов в нем предусмотрены на военные цели, тогда как финансирование остальных направлений существенно урезано.

По его словам, российские власти уже пошли на ряд непопулярных и тяжелых для общества решений.

"Это очень болезненные шаги. И это многое объясняет в контексте переговоров. Если брать совокупные расходы на оборону и так называемые силовые структуры, то в бюджете на 2026 год они достигают 46%. Ни одно государство не способно нормально развиваться и двигаться вперед, когда почти половину ресурсов направляет на войну", — подчеркнул глава ГУР Минобороны.

При этом Кирилл Буданов отметил, что экономические сложности не окажут мгновенного влияния на ситуацию непосредственно на фронте. Однако, по его оценке, они будут иметь значение для позиции Москвы по вопросу завершения войны. Ожидать полного экономического краха России в ближайшей перспективе, по его словам, не стоит – при нынешних тенденциях до этого еще очень далеко.

"Другой вопрос – готова ли сама Россия так долго жить в таком режиме. Проблемы уже накапливаются, и они достаточно серьезные", — подытожил Буданов.

