Буданов назвал месяц, когда можно достичь мира в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В феврале 2026 года откроется окно для реальной возможности достичь соглашения о прекращении войны в Украине. Это будет оптимальный период, как для Украины, так и для России. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью изданию "Суспільне" заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников
Главному разведчику Украина напомнили, что в одном из предыдущих интервью он также говорил о том, что оптимальным временем для мирного соглашения станет именно февраль 2026 года. Журналисты поинтересовались, почему именно февраль станет таким "окном".
Он также обратил внимание, что проект российского бюджета на 2026 год уже сейчас выглядит крайне проблемным. Почти 50% всех расходов в нем предусмотрены на военные цели, тогда как финансирование остальных направлений существенно урезано.
По его словам, российские власти уже пошли на ряд непопулярных и тяжелых для общества решений.
При этом Кирилл Буданов отметил, что экономические сложности не окажут мгновенного влияния на ситуацию непосредственно на фронте. Однако, по его оценке, они будут иметь значение для позиции Москвы по вопросу завершения войны. Ожидать полного экономического краха России в ближайшей перспективе, по его словам, не стоит – при нынешних тенденциях до этого еще очень далеко.
Читайте также на портале "Комментарии" — это их мечта: Буданов назвал цель РФ в войне на 2026 год.