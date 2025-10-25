logo_ukra

BTC/USD

111927

ETH/USD

3951.4

USD/UAH

42

EUR/UAH

48.77

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Буданов назвав головну умову завершення війни
commentss НОВИНИ Всі новини

Буданов назвав головну умову завершення війни

Буданов уникнув питань щодо позиції президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні

25 жовтня 2025, 15:37
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Незважаючи на прогнози деяких західних ЗМІ про можливе перемир'я між Україною та Росією ще влітку, цього не сталося через відсутність ключових умов. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в інтерв'ю "Il Foglio" розповів голова ГУР Міноборони Кирило Буданов.

Буданов назвав головну умову завершення війни

Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел

Головний розвідник країни підтвердив, що можливість перемир'я існує, проте це можливе лише у разі синхронного збігу факторів: усередині України, усередині Росії, у країнах-союзниках, які впливають на глобальні рішення.

"Тільки точне поєднання цих елементів у запланований момент дасть результат. Інакше війна продовжуватиметься", — наголосив глава ГУР.

Водночас у виданні зазначили, що Кирило Буданов уникнув питань щодо позиції президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні. На думку Буданова, для США Росія та Китай є світовими державами.

"Росія не є нічим з економічної точки зору, але має військову міць. Китай є і тим, і іншим, економічною та військовою потужністю", — каже Буданов.

Під час цього ж інтерв'ю Кирило Буданов заявив, що країна-агресор намагається домогтися тотального відключення електроенергії в Україні, щоб посилити соціальну напругу всередині держави та посіяти паніку серед українців.

"Не секрет, що росіяни хочуть викликати тотальне відключення електроенергії в Україні. З цієї причини: на їхню думку, ці атаки мають вплив на соціально незахищені верстви українського населення", — зазначив головний розвідник країни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — війна охоплює Європу: коли британським військовим дозволять відкривати вогонь без попередження.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.ilfoglio.it/esteri/2025/10/25/news/-qui-si-fa-l-ucraina-o-si-muore-parla-il-direttore-dell-intelligence-ucraina-8248643/
Теги:

Новини

Всі новини