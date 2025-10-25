Буданов назвав головну умову завершення війни

Рубрики
Кравцев Сергей
Незважаючи на прогнози деяких західних ЗМІ про можливе перемир'я між Україною та Росією ще влітку, цього не сталося через відсутність ключових умов. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в інтерв'ю "Il Foglio" розповів голова ГУР Міноборони Кирило Буданов.
Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел
Головний розвідник країни підтвердив, що можливість перемир'я існує, проте це можливе лише у разі синхронного збігу факторів: усередині України, усередині Росії, у країнах-союзниках, які впливають на глобальні рішення.
Водночас у виданні зазначили, що Кирило Буданов уникнув питань щодо позиції президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні. На думку Буданова, для США Росія та Китай є світовими державами.
Під час цього ж інтерв'ю Кирило Буданов заявив, що країна-агресор намагається домогтися тотального відключення електроенергії в Україні, щоб посилити соціальну напругу всередині держави та посіяти паніку серед українців.
