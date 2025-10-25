Буданов назвал главное условие завершения войны

Рубрики
Кравцев Сергей
Несмотря на прогнозы некоторых западных СМИ о возможном перемирии между Украиной и Россией еще летом, этого не произошло из-за отсутствия ключевых условий. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Il Foglio" рассказал глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.
Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников
Главный разведчик страны подтвердил, что возможность перемирия существует, однако это возможно лишь в случае синхронного совпадения факторов: внутри Украины, внутри России, в странах-союзниках, которые влияют на глобальные решения.
В то же время, в издании отметили, что Кирилл Буданов избежал вопросов относительно позиции президента США Дональда Трампа в отношении завершения войны в Украине. По мнению Буданова, для США Россия и Китай являются мировыми державами.
В ходе этого же интервью Кирилл Буданов заявил, что страна-агрессор пытается добиться тотального отключения электроэнергии в Украине, чтобы усилить социальное напряжение внутри государства и посеять панику среди украинцев.
