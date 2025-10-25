logo

Буданов назвал главное условие завершения войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Буданов назвал главное условие завершения войны

Буданов избежал вопросов относительно позиции президента США Дональда Трампа в отношении завершения войны в Украине

25 октября 2025, 15:37
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Несмотря на прогнозы некоторых западных СМИ о возможном перемирии между Украиной и Россией еще летом, этого не произошло из-за отсутствия ключевых условий. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Il Foglio" рассказал глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

Буданов назвал главное условие завершения войны

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Главный разведчик страны подтвердил, что возможность перемирия существует, однако это возможно лишь в случае синхронного совпадения факторов: внутри Украины, внутри России, в странах-союзниках, которые влияют на глобальные решения.

"Только точное сочетание этих элементов в запланированный момент даст результат. Иначе война будет продолжаться", — подчеркнул глава ГУР.

В то же время, в издании отметили, что Кирилл Буданов избежал вопросов относительно позиции президента США Дональда Трампа в отношении завершения войны в Украине. По мнению Буданова, для США Россия и Китай являются мировыми державами.

"Россия не является ничем с экономической точки зрения, но имеет военную мощь. Китай является и тем, и другим, экономической и военной мощью", — говорит Буданов.

В ходе этого же интервью Кирилл Буданов заявил, что страна-агрессор пытается добиться тотального отключения электроэнергии в Украине, чтобы усилить социальное напряжение внутри государства и посеять панику среди украинцев.

"Не секрет, что россияне хотят вызвать тотальное отключение электроэнергии в Украине. По такой причине: по их мнению, эти атаки имеют влияние на социально незащищенные слои украинского населения", — отметил главный разведчик страны.

Читайте также на портале "Комментарии" — война охватывает Европу: когда британским военным разрешат открывать огонь без предупреждения.



Источник: https://www.ilfoglio.it/esteri/2025/10/25/news/-qui-si-fa-l-ucraina-o-si-muore-parla-il-direttore-dell-intelligence-ucraina-8248643/
