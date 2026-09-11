Буданов назвав головний сценарій закінчення війни, але від однієї умови Україна не відступить

Найбільш реалістичним варіантом завершення війни або тривалого припинення бойових дій може стати фіксація фактичної лінії фронту на момент досягнення домовленості. При цьому Україна має отримати гарантії безпеки. Про це заявив керівник офісу президента Кирило Буданов в інтерв'ю латвійському телебаченню.

Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел

За його словами, такий варіант може стати основою для припинення бойових дій, якщо домовленості відповідатимуть інтересам України та забезпечуватимуть їй необхідні гарантії безпеки.

При цьому глава ВП наголосив на принциповому моменті: не йдеться про юридичне визнання українською стороною втрати окупованих територій. Фактична ситуація на лінії фронту та юридичний статус територій, за його словами, повинні розглядатися як різні речі.

"Такого не буде, і ніхто цього не робитиме", — заявив Буданов, відповідаючи на запитання про можливу юридичну відмову України від територій.

Таким чином, Київ допускає сценарій, за якого бойові дії можуть зупинитися там, де фактично відбувається лінія зіткнення на момент укладання угоди. Але це не означатиме офіційного визнання російських претензій на захоплені території.

Окремим ключовим елементом такої угоди Буданов назвав гарантії безпеки. Саме вони мають стати механізмом, який дозволить Україні уникнути повторення повномасштабної війни після можливої зупинки бойових дій.

Заява глави Офісу президента фактично окреслює межі можливого компромісу: припинення вогню існуючою лінією фронту може обговорюватися, тоді як юридична фіксація відмови від українських територій – ні.

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