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Буданов назвал главный сценарий окончания войны, но от одного условия Украина не отступит

В Киеве допускают прекращение боевых действий по фактической линии фронта при наличии надежных гарантий безопасности

11 сентября 2026, 13:45
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Кравцев Сергей

Наиболее реалистичным вариантом завершения войны или длительного прекращения боевых действий может стать фиксация фактической линии фронта на момент достижения договоренности. При этом Украина должна получить гарантии безопасности. Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов в интервью латвийскому телевидению.

Буданов назвал главный сценарий окончания войны, но от одного условия Украина не отступит

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

По его словам, такой вариант может стать основой для прекращения боевых действий, если договоренности будут отвечать интересам Украины и обеспечивать ей необходимые гарантии безопасности.

При этом глава ОП подчеркнул принципиальный момент: речь не идет о юридическом признании украинской стороной потери оккупированных территорий. Фактическая ситуация на линии фронта и юридический статус территорий, по его словам, должны рассматриваться как совершенно разные вещи.

"Такого не будет, и никто не будет этого делать", — заявил Буданов, отвечая на вопрос о возможном юридическом отказе Украины от территорий.

Таким образом, Киев допускает сценарий, при котором боевые действия могут остановиться там, где фактически проходит линия соприкосновения на момент заключения соглашения. Но это не будет означать официального признания российских претензий на захваченные территории.

Отдельным ключевым элементом такого соглашения Буданов назвал гарантии безопасности. Именно они должны стать механизмом, который позволит Украине избежать повторения полномасштабной войны после возможной остановки боевых действий.

Заявление главы Офиса президента фактически очерчивает границы возможного компромисса: прекращение огня по существующей линии фронта может обсуждаться, тогда как юридическая фиксация отказа от украинских территорий – нет.

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Источник: https://ukr.lsm.lv/stattja/novini/ukraina/11.09.2026-yakshho-rf-ne-pripinit-viinu-udari-po-nii-posilyuvatimutsya-kirilo-budanov.a662755/
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