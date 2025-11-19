Буданов назвав дату, коли може бути укладена мирна угода про закінчення війни

Україна може наблизитися до умов, за яких стане можливим укладання мирної угоди з Росією вже цієї зими. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, наголосивши, що період початку середини лютого 2026 року стане потенційно вирішальним.

Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото з відкритих джерел

Кирило Буданов в інтерв'ю "24 Каналу" відповів, чи зібралися наразі усі фактори, які можуть сприяти мирній угоді щодо закінчення війни Росії проти України. За його словами, "наше вікно знову відкриється в лютому".

"Ми наблизимося до цього зимою. Всі події будуть на початку – в середині лютого", — сказав Буданов.

Буданов не уточнив, про які саме події йдеться, але підкреслив, що вони матимуть суттєвий вплив на перебіг війни. За його словами, без втручання Трампа існує мало шансів на зупинення бойових дій в Україні.

У жовтні, в коментарі італійським медіа Буданов вже говорив про теоретичну можливість перемир’я. Він наголосив, що завершення війни залежить не від одного фактора, а від складного поєднання умов як усередині України та Росії, так і на міжнародному рівні, зокрема у США, Європейському Союзі та серед ключових партнерів Києва. За його словами, саме синхронне збігання цих обставин може створити можливість для переговорів.

