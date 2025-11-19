Буданов назвал дату, когда может быть заключено мирное соглашение об окончании войны

Украина может приблизиться к условиям, при которых станет возможным заключение мирного соглашения с Россией уже этой зимой. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, отметив, что период начала середины февраля 2026 года станет потенциально решающим.

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото с открытых источников

Кирилл Буданов в интервью "24 Каналу" ответил, собрались ли все факторы, которые могут способствовать мирному соглашению об окончании войны России против Украины. По его словам, "наше окно снова откроется в феврале".

"Мы приблизимся к этому зимой. Все события будут в начале – в середине февраля", — сказал Буданов.

Буданов не уточнил, о каких именно событиях идет речь, но подчеркнул, что они будут оказывать существенное влияние на ход войны. По его словам, без вмешательства Трампа существует мало шансов на остановку боевых действий в Украине.

В октябре, в комментарии итальянским медиа Буданов уже говорил о теоретической возможности перемирия. Он отметил, что завершение войны зависит не от одного фактора, а от сложного сочетания условий как внутри Украины и России, так и на международном уровне, в том числе в США, Европейском Союзе и ключевых партнеров Киева. По его словам, именно синхронное стечение этих обстоятельств может создать возможность для переговоров.

