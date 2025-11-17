Перша реакція Буданова на масштабний корупційний скандал в енергетиці

На початку листопада НАБУ та САП викрили систему "відкатів" від контрагентів у державному підприємстві "Енергоатом" на приблизно 10–15% від вартості контрактів. Одним із ключових фігурантів розслідування став бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч. Тепер з’явилася перша реакція на корупцію в енергетиці від очільника Головного управління розвідки Кирило Буданова.

Кирило Буданов. Фото з відкритих джерел

Кирило Буданов в інтерв’ю "24 каналу" відзначив ефективність роботи антикорупційних органів. За його словами, тепер рішення має прийняти суд.

"Антикорупційні органи зробили свою справу – викрили і зупинили жах, що був показаний. Позиція президента абсолютно правильна. Він усе це побачив та ухвалив правильні рішення: одразу людей відсторонили. Ми – правова держава. Тому, крапку у цьому питанні має поставити суд і він її точно поставить", — сказав Буданов.

Очільник ГУР наголосив, що люди, які були причетні до корупції в енергетиці мають бути покарані, адже робили це свідомо під час війни.

Буданов також звернув увагу на ризики для міжнародної репутації України. Масштабна корупція може вплинути на ставлення партнерів, зокрема у питаннях фінансової допомоги.

"Нам треба про це замислитись і не дати ще й від себе додатковий привід, який полегшить завдання нашому ворогу. Він уже прогнозовано почав таку роботу через систему ботів, які ще більше "накручують" негатив у суспільстві", — додав Буданов.

За даними слідства, операція з викриття корупції включала обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча, ексміністра енергетики Германа Галущенка та в "Енергоатомі". Серед організаторів схеми функціонував бек-офіс для легалізації коштів. Попередні оцінки вказують, що через схему могло пройти близько 100 мільйонів доларів. НАБУ та САП вже оголосили підозру сімом особам.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у ВР пояснили, чому частина українців без світла через в енергетиці.

Також "Коментарі" писали, що названі імена всіх, кому НАБУ оголосило підозри у справі "Мідас".