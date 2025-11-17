Первая реакция Буданова на масштабный коррупционный скандал в энергетике

В начале ноября НАБУ и САП разоблачили систему "откатов" от контрагентов в государственном предприятии "Энергоатом" примерно на 10-15% от стоимости контрактов. Одним из ключевых фигурантов расследования стал бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич. Теперь появилась первая реакция на коррупцию в энергетике от главы Главного управления разведки Кирилла Буданова.

Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Кирилл Буданов в интервью "24 каналу" отметил эффективность работы антикоррупционных органов. По его словам, теперь решение должен принять суд.

"Антикоррупционные органы сделали свое дело – разоблачили и остановили ужас, что был показан. Позиция президента абсолютно правильная. Он все это увидел и принял правильные решения: сразу людей отстранили. Мы – правовое государство. Поэтому точку в этом вопросе должен поставить суд и он ее точно поставит", — сказал Буданов.

Глава ГУР подчеркнул, что люди, причастные к коррупции в энергетике, должны быть наказаны, ведь делали это сознательно во время войны.

Буданов также указал на риски для международной репутации Украины. Масштабная коррупция может повлиять на отношение партнеров, в том числе в вопросах финансовой помощи.

"Нам нужно об этом задуматься и не дать еще и от себя дополнительный повод, который облегчит задачу нашему врагу. Он уже прогнозируемо начал такую работу через систему ботов, еще больше "накручивающих" негатив в обществе", — добавил Буданов.

По данным следствия, операция по разоблачению коррупции включала обыски у бизнесмена Тимура Миндича, экс-министра энергетики Германа Галущенко и в "Энергоатоме". Среди организаторов схемы функционировал бэк-офис для легализации средств. Предварительные оценки указывают, что по схеме могло пройти около 100 миллионов долларов. НАБУ и САП уже объявили подозрение семью лицам.

