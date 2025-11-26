Будь-яка мирна угода має включати поступки з боку Росії: у ЄС зробили заяву про мотиви Путіна

Російський диктатор Володимир Путін не може досягти істотних успіхів на полі бою, тому намагатиметься використати переговори для досягнення своїх цілей.

Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас. Фото: з відкритих джерел

У ході перемовин слід зробити так, щоб РФ більше ніколи не нападала, вважає глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас, яку цитує The Guardian.

За словами європейської дипломатки, будь-яка мирна угода повинна включати поступки з боку РФ.

"Важливо продовжувати підтримувати Україну і чинити тиск на Росію", — зазначила Каллас.

Представниця Євросоюзу наголосила, що всі країни ЄС вітають зусилля США, спрямовані на завершення війни. Однак, важливо, як саме вона закінчиться. За словами Каллас, першим кроком до миру має стати беззастережне припинення вогню. Однак, нині немає ознак того, що Росія готова до миру.

"Росія не згортає свою військову машину, а нарощує її. Нам все ще потрібно перейти від ситуації, коли Росія вдає, що веде переговори, до ситуації, коли Росії доведеться дійсно вести переговори. Ми рухаємося в цьому напрямку", — наголосила Каллас.

Глава дипломатії ЄС нагадала про вплив санкцій на економіку РФ та про невдачі Росії на фронті.

"Путін не може досягти своїх цілей на полі бою, тому спробує домогтися їх на переговорах", — додала Каллас.

Нагадаємо, як повідомляв портал "Коментарі", раніше Кая Каллас заявила, що питання повернення Російської Федерації до формату G8, з якого країну виключили ще у червні 2014 року через анексію Криму, є категорично неприпустимим.

Що стосується мирного плану для врегулювання конфлікту, Каллас зазначила, що його основна мета полягає у тому, щоб Росія не могла здійснити повторне вторгнення на територію України. За її словами, для досягнення цього буде необхідно, щоб Москва дотримувалася міжнародних угод та суттєво скоротила свої збройні сили.