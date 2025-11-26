Любое мирное соглашение должно включать уступки со стороны России: в ЕС сделали заявление о мотивах Путина

Российский диктатор Владимир Путин не может добиться существенных успехов на поле боя, поэтому попытается использовать переговоры для достижения своих целей.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. Фото: из открытых источников

В ходе переговоров следует сделать так, чтобы РФ больше никогда не нападала, считает глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, цитируемая The Guardian.

По словам европейской дипломатки, любое мирное соглашение должно включать уступки со стороны РФ.

"Важно продолжать поддерживать Украину и оказывать давление на Россию", – отметила Каллас.

Представитель Евросоюза подчеркнула, что все страны ЕС приветствуют усилия США, направленные на завершение войны. Однако важно, как именно она закончится. По словам Каллас, первым шагом к миру должно стать безоговорочное прекращение огня. Однако сейчас нет признаков того, что Россия готова к миру.

"Россия не сворачивает свою военную машину, а наращивает ее. Нам все еще нужно перейти от ситуации, когда Россия делает вид, что ведет переговоры, к ситуации, когда России придется действительно вести переговоры. Мы двигаемся в этом направлении", — подчеркнула Каллас.

Глава дипломатии ЕС напомнила о влиянии санкций на экономику РФ и о неудачах России на фронте.

"Путин не может добиться своих целей на поле боя, поэтому попытается добиться их на переговорах", — добавила Каллас.

Напомним, как сообщал портал "Комментарии", ранее Кая Каллас заявила, что вопрос возвращения Российской Федерации в формат G8 , из которого страну исключили еще в июне 2014 года из-за аннексии Крыма, категорически недопустим.

Что касается мирного плана по урегулированию конфликта, Каллас отметила, что его основная цель состоит в том, чтобы Россия не могла осуществить повторное вторжение на территорию Украины. По ее словам, для достижения этого будет необходимо, чтобы Москва соблюдала международные соглашения и существенно сократила свои вооруженные силы.