Бронековдри для ЗСУ: Міноборони запускає новий рівень захисту від уламків

Проніна Анна
Міністерство оборони України вперше офіційно оголосило про закупівлю бронековдр — спеціальних універсальних захисних тентів, які здатні захищати військових від уламків мін, снарядів і гранат. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.
Для ЗСУ вперше закуповують бронековдри
Йдеться про 5,3 тисячі бронековдр на загальну суму понад 132 мільйони гривень. Постачання очікують до кінця лютого 2026 року, а надалі обсяги закупівель коригуватимуть відповідно до потреб Збройних сил України. Це принципово новий елемент індивідуального та колективного захисту, розроблений спільно з командуванням Сил логістики ЗСУ.
Що таке бронековдра і чим вона відрізняється від звичайного укриття
Бронековдра — це м’який багатошаровий балістичний пакет у водонепроникному чохлі, який не просто затримує уламки, а розсіює їхню енергію, зменшуючи ризик смертельних поранень. Виріб відповідає класу осколкової стійкості F5, що підтверджує його ефективність у бойових умовах.
Як бронековдри використовуватимуть на фронті
Бронековдру можна застосовувати під час пересування відкритою місцевістю, для укриття бліндажів і позицій, у транспорті без бронювання, а також під час евакуації поранених. Вона складається у три–чотири шари, має плечові лямки, легко переноситься та швидко розгортається без додаткових інструментів.
Ключові характеристики бронековдри:
довжина — 1600–1750 мм
ширина — 700–800 мм
площа балістичного захисту — від 126,5 дм²
вага — до 11 кг
робоча температура — від -40 °C до +70 °C
Кожна бронековдра постачатиметься у комплекті з водонепроникним захисним чохлом, балістичним пакетом, сумкою для перенесення, паспортом виробу та набором для дрібного ремонту.
У Міноборони наголошують: бронековдри — це не заміна бронежилетам, а додатковий рівень захисту, який може врятувати життя там, де немає стаціонарного укриття або броньованої техніки. Особливо актуальними вони є для медиків, екіпажів транспорту, штурмових і тилових підрозділів.
Після першої партії держава планує продовжити закупівлі бронековдр у 2026 році — залежно від відгуків військових і реальної ситуації на фронті.
