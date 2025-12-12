Бронековдри для ЗСУ: Міноборони запускає новий рівень захисту від уламків

Міністерство оборони України вперше офіційно оголосило про закупівлю бронековдр — спеціальних універсальних захисних тентів, які здатні захищати військових від уламків мін, снарядів і гранат. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Для ЗСУ вперше закуповують бронековдри

Йдеться про 5,3 тисячі бронековдр на загальну суму понад 132 мільйони гривень. Постачання очікують до кінця лютого 2026 року, а надалі обсяги закупівель коригуватимуть відповідно до потреб Збройних сил України. Це принципово новий елемент індивідуального та колективного захисту, розроблений спільно з командуванням Сил логістики ЗСУ.

Що таке бронековдра і чим вона відрізняється від звичайного укриття

Бронековдра — це м’який багатошаровий балістичний пакет у водонепроникному чохлі, який не просто затримує уламки, а розсіює їхню енергію, зменшуючи ризик смертельних поранень. Виріб відповідає класу осколкової стійкості F5, що підтверджує його ефективність у бойових умовах.

Як бронековдри використовуватимуть на фронті

Бронековдру можна застосовувати під час пересування відкритою місцевістю, для укриття бліндажів і позицій, у транспорті без бронювання, а також під час евакуації поранених. Вона складається у три–чотири шари, має плечові лямки, легко переноситься та швидко розгортається без додаткових інструментів.

Ключові характеристики бронековдри:

довжина — 1600–1750 мм

ширина — 700–800 мм

площа балістичного захисту — від 126,5 дм²

вага — до 11 кг

робоча температура — від -40 °C до +70 °C

Кожна бронековдра постачатиметься у комплекті з водонепроникним захисним чохлом, балістичним пакетом, сумкою для перенесення, паспортом виробу та набором для дрібного ремонту.

У Міноборони наголошують: бронековдри — це не заміна бронежилетам, а додатковий рівень захисту, який може врятувати життя там, де немає стаціонарного укриття або броньованої техніки. Особливо актуальними вони є для медиків, екіпажів транспорту, штурмових і тилових підрозділів.

Після першої партії держава планує продовжити закупівлі бронековдр у 2026 році — залежно від відгуків військових і реальної ситуації на фронті.

