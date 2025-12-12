logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Бронековдри для ЗСУ: Міноборони запускає новий рівень захисту від уламків
commentss НОВИНИ Всі новини

Бронековдри для ЗСУ: Міноборони запускає новий рівень захисту від уламків

Понад 132 млн грн на інноваційні бронековдри для фронту — кому і навіщо вони потрібні вже у 2026 році.

12 грудня 2025, 04:04
Автор:
avatar

Проніна Анна

Міністерство оборони України вперше офіційно оголосило про закупівлю бронековдр — спеціальних універсальних захисних тентів, які здатні захищати військових від уламків мін, снарядів і гранат. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Бронековдри для ЗСУ: Міноборони запускає новий рівень захисту від уламків

Для ЗСУ вперше закуповують бронековдри

Йдеться про 5,3 тисячі бронековдр на загальну суму понад 132 мільйони гривень. Постачання очікують до кінця лютого 2026 року, а надалі обсяги закупівель коригуватимуть відповідно до потреб Збройних сил України. Це принципово новий елемент індивідуального та колективного захисту, розроблений спільно з командуванням Сил логістики ЗСУ.

Що таке бронековдра і чим вона відрізняється від звичайного укриття
Бронековдра — це м’який багатошаровий балістичний пакет у водонепроникному чохлі, який не просто затримує уламки, а розсіює їхню енергію, зменшуючи ризик смертельних поранень. Виріб відповідає класу осколкової стійкості F5, що підтверджує його ефективність у бойових умовах.

Як бронековдри використовуватимуть на фронті
Бронековдру можна застосовувати під час пересування відкритою місцевістю, для укриття бліндажів і позицій, у транспорті без бронювання, а також під час евакуації поранених. Вона складається у три–чотири шари, має плечові лямки, легко переноситься та швидко розгортається без додаткових інструментів.

Ключові характеристики бронековдри:

  • довжина — 1600–1750 мм

  • ширина — 700–800 мм

  • площа балістичного захисту — від 126,5 дм²

  • вага — до 11 кг

  • робоча температура — від -40 °C до +70 °C

Кожна бронековдра постачатиметься у комплекті з водонепроникним захисним чохлом, балістичним пакетом, сумкою для перенесення, паспортом виробу та набором для дрібного ремонту.

У Міноборони наголошують: бронековдри — це не заміна бронежилетам, а додатковий рівень захисту, який може врятувати життя там, де немає стаціонарного укриття або броньованої техніки. Особливо актуальними вони є для медиків, екіпажів транспорту, штурмових і тилових підрозділів.

Після першої партії держава планує продовжити закупівлі бронековдр у 2026 році — залежно від відгуків військових і реальної ситуації на фронті.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що президент Володимир Зеленський під час закритої розмови з представниками деяких українських та закордонних медіа розповів, чому зараз неможливо збільшити грошове забезпечення військових.



