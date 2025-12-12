Бронеодеяла для ВСУ: Минобороны запускает новый уровень защиты от обломков

Рубрики
Министерство обороны Украины впервые официально объявило о закупке бронеодеял — специальных универсальных защитных тентов, способных защищать военных от обломков мин, снарядов и гранат . Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Для ВСУ впервые закупают бронеодеяла
Речь идет о 5,3 тысячах бронеодеял на общую сумму более 132 миллионов гривен . Поставки ожидают до конца февраля 2026 года , а в дальнейшем объемы закупок будут корректироваться в соответствии с потребностями Вооруженных сил Украины. Это принципиально новый элемент индивидуальной и коллективной защиты , разработанный совместно с командованием Сил логистики ВСУ.
Что такое бронеодеяло и чем оно отличается от обычного укрытия.
Бронеодеяло – это мягкий многослойный баллистический пакет в водонепроницаемом чехле , который не просто задерживает обломки, а рассеивает их энергию , уменьшая риск смертельных ранений. Изделие соответствует классу осколочной стойкости F5 , что подтверждает его эффективность в боевых условиях.
Как бронеодеяла будут использовать на фронте
Бронеодеяло можно применять при передвижении по открытой местности , для укрытия блиндажей и позиций , в транспорте без бронирования, а также при эвакуации раненых . Она состоит в три-четыре слоя, имеет плечевые лямки , легко переносится и быстро разворачивается без дополнительных инструментов.
Ключевые характеристики бронеодеяла:
длина — 1600-1750 мм
ширина — 700-800 мм
площадь баллистической защиты — от 126,5 дм²
вес — до 11 кг
рабочая температура — от -40 °C до 70 °C
Каждое бронеодеяло будет поставляться в комплекте с водонепроницаемым защитным чехлом, баллистическим пакетом, сумкой для переноски, паспортом изделия и набором для мелкого ремонта .
В Минобороны отмечают: бронеодеяла – это не замена бронежилетам, а дополнительный уровень защиты , который может спасти жизнь там, где нет стационарного укрытия или бронированной техники. Особенно актуальны они для медиков, экипажей транспорта, штурмовых и тыловых подразделений .
После первой партии государство планирует продолжить закупки бронеодеял в 2026 году — в зависимости от отзывов военных и реальной ситуации на фронте .
