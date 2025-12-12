Зеленський пояснив, чому українським військовим не підвищують зарплати

Президент Володимир Зеленський під час закритої розмови з представниками деяких українських та закордонних медіа розповів, чому зараз неможливо збільшити грошове забезпечення військових.

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

За словами глави держави, питання впирається у можливості державного бюджету, повідомляє "Главком".

Зеленський наголосив, що військовослужбовці, які перебувають на передовій, отримують підвищені виплати, однак загальне розширення фінансування війська прямо залежить від того, чи зможе Україна залучити додаткові кошти.

"Люди на першій лінії фронту отримують більше грошей, ми з вами це прекрасно розуміємо. Зрозуміло, що у війську всі дуже важливі. Але збільшення виплат тій чи іншій частині військових залежить передусім від додаткового бюджету, який Україна може залучити. Треба розуміти, що сьогодні ми боремося за 45-50 млрд доларів на наступний рік. Вони йдуть на деякі речі, не заробітні плати", – зазначив президент.

Зеленський також підкреслив, що нинішній бюджет, попри критику, вже сформований із розрахунку на те, що доведеться покривати значний дефіцит. Якщо не вдасться знайти 45-50 млрд доларів, то навіть на наявну зарплату військовим слід буде шукати гроші "десь ще всередині цього бюджету".

"Тому це надзвичайно складна задача, яку не вирішиш просто перекиданням коштів. В наступному році будемо боротись за відповідні рішення з партнерами", – додав Зеленський.

