Зеленский объяснил, почему украинским военным не повышают зарплату

Президент Владимир Зеленский во время закрытого разговора с представителями некоторых украинских и зарубежных медиа рассказал, почему сейчас невозможно увеличить денежное довольствие военных.

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

По словам главы государства, вопрос упирается в возможности государственного бюджета, сообщает "Главком".

Зеленский подчеркнул, что находящиеся на передовой военнослужащие получают повышенные выплаты, однако общее расширение финансирования войска напрямую зависит от того, сможет ли Украина привлечь дополнительные средства.

"Люди на первой линии фронта получают больше денег, мы с вами прекрасно это понимаем. Понятно, что в армии все очень важно. Но увеличение выплат той или иной части военных зависит, прежде всего, от дополнительного бюджета, который Украина может привлечь. Надо понимать, что сегодня мы боремся за 45-50 млрд. долларов на следующий год. Они идут на некоторые вещи, не заработные платы", – отметил президент.

Зеленский также подчеркнул, что нынешний бюджет, несмотря на критику, уже сформирован в расчете на то, что придется покрывать значительный дефицит. Если не удастся найти 45-50 млрд долларов, то даже на имеющуюся зарплату военным нужно будет искать деньги где-то еще внутри этого бюджета.

"Поэтому это очень сложная задача, которую не решишь просто перебрасыванием средств. В следующем году будем бороться за соответствующие решения с партнерами", – добавил Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможности проведения выборов во время действия военного положения. Он подчеркнул, что не желает, чтобы отсутствие выборов использовали против Украины, и наметил ключевые условия, при которых голосование может состояться.