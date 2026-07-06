«Британці мають відповісти»: у чому Росія звинувачує Лондон

Російська Служба зовнішньої розвідки висунула звинувачення на адресу Великої Британії, заявивши про її причетність до атаки дронів на Музей оборони Севастополя.

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Російське відомство стверджує, що червневий удар безпілотника по будівлі музею-панорами "Оборона Севастополя 1854–1855 років" у тимчасово окупованому Криму був детально розроблений спецслужбами Великої Британії. При цьому спецслужба держави-агресорки запевняє, що українські військові нібито виконували лише технічну роль.

"Українські військовослужбовці готували дрон и та запускали їх, — заявили у пресбюро СЗР РФ, — однак українці, швидше за все, не були обізнані про справжню мету атаки".

Також у російській розвідці спробували підвести під подію історичне підґрунтя, пов'язавши нинішні події з Кримською війною XIX століття.

"Лондон розглядає український конфлікт як спробу реваншу, — переконують у спецслужбі країни-нападника, — за не реалізований у XIX столітті "проєкт нанесення стратегічної поразки Росії"".

Наостанок представники СЗР РФ висловили чергові погрози на адресу британської сторони, заявивши, що Лондону "доведеться відповісти за удар по Музею оборони Севастополя та за інші варварські злочини проти народів Росії та України".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у ніч на 6 липня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів, після яких у кількох містах півострова виникли масштабні перебої з електропостачанням. Окупаційна адміністрація заявила про атаку на енергетичну інфраструктуру, тоді як місцеві жителі повідомляли про вибухи, пожежі та активну роботу російської ППО.