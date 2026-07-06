"Британцы должны ответить": в чем Россия обвиняет Лондон

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Недилько Ксения
Российская служба внешней разведки предъявила обвинения в адрес Великобритании, заявив о ее причастности к атаке дронов на Музей обороны Севастополя.
Иллюстративное фото
Российское ведомство утверждает, что июньский удар беспилотника по зданию музея-панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" во временно оккупированном Крыму был подробно разработан спецслужбами Великобритании. При этом спецслужба государства-агрессора уверяет, что украинские военные якобы выполняли только техническую роль.
Также в российской разведке попытались подвести под событие историческую подоплеку, связав нынешние события с Крымской войной XIX века.
В заключение представители СВР РФ выразили очередные угрозы в адрес британской стороны, заявив, что Лондону "придется ответить за удар по Музею обороны Севастополя и за другие варварские преступления против народов России и Украины".
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 6 июля во временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов, после которых в нескольких городах полуострова возникли масштабные перебои с электроснабжением. Оккупационная администрация заявила об атаке на энергетическую инфраструктуру, тогда как местные жители сообщали о взрывах, пожарах и активной работе российской ПВО.