"Британцы должны ответить": в чем Россия обвиняет Лондон

Российская служба внешней разведки предъявила обвинения в адрес Великобритании, заявив о ее причастности к атаке дронов на Музей обороны Севастополя.

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Российское ведомство утверждает, что июньский удар беспилотника по зданию музея-панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" во временно оккупированном Крыму был подробно разработан спецслужбами Великобритании. При этом спецслужба государства-агрессора уверяет, что украинские военные якобы выполняли только техническую роль.

"Украинские военнослужащие готовили дроны и запускали их, — заявили в прессбюро СВР РФ, — однако украинцы, скорее всего, не были осведомлены о настоящей цели атаки".

Также в российской разведке попытались подвести под событие историческую подоплеку, связав нынешние события с Крымской войной XIX века.

"Лондон рассматривает украинский конфликт как попытку реванша, — убеждают в спецслужбе страны-агрессора, — за не реализуемый в XIX веке "проект нанесения стратегического поражения России"".

В заключение представители СВР РФ выразили очередные угрозы в адрес британской стороны, заявив, что Лондону "придется ответить за удар по Музею обороны Севастополя и за другие варварские преступления против народов России и Украины".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 6 июля во временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов, после которых в нескольких городах полуострова возникли масштабные перебои с электроснабжением. Оккупационная администрация заявила об атаке на энергетическую инфраструктуру, тогда как местные жители сообщали о взрывах, пожарах и активной работе российской ПВО.