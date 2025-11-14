БПЛА вдарили по великому експортному хабу РФ: що відомо

У ніч на 14 листопада БПЛА завдали удару по портовій та нафтовій інфраструктурі російського міста Новоросійськ, викликавши пожежу на одному з найбільших нафтоналивних терміналів у Чорному морі.

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

Близько опівночі місцеві жителі Новоросійська почали повідомляти про численні вибухи та роботу ППО. Згодом з'явилися фото- та відеоматеріали, на яких зафіксовано масштабну пожежу в районі порту.

Основною метою атаки став перевантажувальний комплекс "Шесхаріс", який є ключовим об'єктом енергетичної інфраструктури російської державної компанії "Транснефть".

Нафтовий термінал "Шесхаріс" є кінцевою точкою магістральних нафтопроводів, якими транспортується значна частина російської експортної нафти, зокрема сорту Urals.

Разом із сусіднім терміналом Каспійського трубопровідного консорціуму, через який переважно йде казахстанська нафта, порт Новоросійська забезпечує відвантаження понад 2 мільйони барелів нафти на добу, що становить близько 5% загальносвітових морських поставок.

На тлі атаки тимчасово припиняли роботу аеропорти у сусідніх містах Краснодар та Геленджик.

Окрім поразки нафтотерміналу, повідомляється про влучення до складу боєприпасів на території однієї з військових частин, а також за позицією систем ППО.

Також видання "Коментарі" повідомляло – вночі 11 листопада серія вибухів лунала над російськими містами Саратов та Енгельс. Також місцеві паблики написали про пожежу на Саратівському НПЗ.



