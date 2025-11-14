БПЛА ударили по крупному экспортному хабу РФ: что известно

В ночь на 14 ноября БПЛА нанесли удар по портовой и нефтяной инфраструктуре российского города Новороссийск, вызвав пожар на одном из крупнейших нефтеналивных терминалов в Черном море.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Около полуночи местные жители Новороссийска начали сообщать о многочисленных взрывах и работе ПВО. Впоследствии появились фото- и видеоматериалы, на которых зафиксирован масштабный пожар в районе порта.

Основной целью атаки стал перегрузочный комплекс "Шесхарис", который является ключевым объектом энергетической инфраструктуры российской государственной компании "Транснефть".

Нефтяной терминал "Шесхарис" является конечной точкой магистральных нефтепроводов, по которым транспортируется значительная часть российской экспортной нефти, в частности сорта Urals.

Вместе с соседним терминалом Каспийского трубопроводного консорциума, через который преимущественно идет казахстанская нефть, порт Новороссийска обеспечивает отгрузку более 2 миллионов баррелей нефти в сутки, что составляет около 5% от общемировых морских поставок.

На фоне атаки временно приостанавливали работу аэропорты в соседних городах Краснодар и Геленджик.

Кроме поражения нефтетерминала, сообщается о попадании в склад боеприпасов на территории одной из воинских частей, а также по позиции систем ПВО.

Читайте также на портале "Комментарии" — в последнее время систематически приходят сообщения об атаке неизвестных беспилотников на город Орел РФ. Так и в этот раз под утро поступили сообщения, что в Орле раздавались взрывы на фоне объявления ракетной и дроновой опасности. На видео попали обломки, которые падали с неба.

Также издание "Комментарии" сообщало – ночью 11 ноября серия взрывов раздавалась над российскими городами Саратов и Энгельс. Также местные паблики написали о пожаре на Саратовском НПЗ.



