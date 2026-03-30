БПЛА вчинили страшне пекло для окупантів у Алчевську: масштаби прильотів шокують всіх

У ніч на 30 березня окупований Алчевськ на Луганщині став ареною масштабної атаки безпілотних літальних апаратів, яка спричинила серйозні руйнування на стратегічно важливих об’єктах міста. Основними цілями удару стали високовольтна електропідстанція та Алчевський металургійний комбінат, що має ключове значення для промислової інфраструктури регіону.

За повідомленнями телеграм-каналів Dnipro Osint та Exilenova+, безпілотники FP-2 здійснили прицільні удари по підстанції, яка функціонує на напрузі 220 кіловольт. Внаслідок цього на об’єкті виникла масштабна пожежа, яка загрожувала подальшим перебоям у електропостачанні. Ця підстанція забезпечує енергетичне живлення для металургійного комбінату, що нещодавно відновив роботу після попередньої атаки.

За інформацією місцевих пабліків, удари дронів також були завдані безпосередньо по території комбінату. Після атаки на підприємстві спалахнула пожежа, яку було видно з відстані – червоне полум’я та густий дим у нічному небі над Алчевськом стали очевидним свідченням наслідків удару.

Раніше, 20 березня, подібна атака дронів вже спричинила вибухи на території того ж комбінату, який окупанти використовують для виробництва металевих корпусів снарядів на замовлення Міністерства оборони РФ. Такі удари по стратегічним об’єктам суттєво впливають на економічні надходження до російського бюджету, зменшуючи їх валютну складову та ускладнюючи роботу промислових підприємств.

Портал "Коментарі" вже писав, що останнім часом українські дрони активізували удари по ключових об’єктах нафтопереробної галузі Росії та інфраструктурі, через яку здійснюється експорт енергоресурсів. Зокрема, під атаками опинилися порти Приморськ і Усть-Луга, які забезпечують значну частину перевалки нафти. У результаті цих дій уже призупинено понад третину експорту нафти, заявив військовий експерт Роман Світан.