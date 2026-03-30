Україна знайшла найоптимальніший спосіб змусити Путіна миттєво припинити війну: несподіваний сценарій

Військовий експерт Роман Світан вважає, що Україна здатна повністю зупинити експорт, якщо зосередиться на ключових об’єктах і застосує ефективні засоби ураження

30 березня 2026, 08:40
Клименко Елена

Останнім часом українські дрони активізували удари по ключових об’єктах нафтопереробної галузі Росії та інфраструктурі, через яку здійснюється експорт енергоресурсів. Зокрема, під атаками опинилися порти Приморськ і Усть-Луга, які забезпечують значну частину перевалки нафти. У результаті цих дій уже призупинено понад третину експорту нафти, заявив військовий експерт Роман Світан.

За його оцінками, якщо вивести з ладу ще кілька стратегічних портів — зокрема Новоросійськ, Мурманськ та Находка — це дозволить скоротити до 70–80% постачання російської нафти на зовнішні ринки.

 

Експерт наголошує, що Україна має потенціал повністю заблокувати нафтові доходи Росії, якщо системно зосередиться на ключових логістичних вузлах. Йдеться не лише про порти, а й про інші критичні об’єкти, як-от трубопровід Дружба та нафтоперекачувальні станції, зокрема Унеча.

 

Він також підкреслює, що атакувати окремі танкери складніше, ніж знищувати інфраструктуру, адже портів значно менше. Саме тому акцент варто робити на них. При цьому для тривалого виведення об’єктів з ладу одних безпілотників недостатньо. Ефективнішою є комбінація БпЛА та потужніших засобів, зокрема авіабомб, що дозволяє паралізувати роботу підприємств на кілька місяців.

 

За словами Світана, останні атаки свідчать про зміну підходу: якщо раніше удари мали радше демонстративний характер, то нині вони спрямовані на знищення конкретних елементів технологічного циклу. Це ускладнює швидке відновлення і суттєво знижує можливості Росії фінансувати війну за рахунок енергетичного експорту.

 

Нагадаємо, "Коментарі" вже писали, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ризикує програти парламентські вибори, заплановані на 12 квітня, і втратити контроль над урядом. Водночас, якщо цього не станеться, Європейський Союз може опинитися перед серйозними викликами, змушений діяти, уникаючи постійних угорських блокувань.

 

 



Джерело: https://24tv.ua/vibuhi-rosiyi-ukrayina-zupinila-tretinu-eksportu-rosiyskoyi-nafti_n3038412
