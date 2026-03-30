logo

BTC/USD

67510

ETH/USD

2057.05

USD/UAH

43.84

EUR/UAH

50.49

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Украина нашла оптимальный способ заставить Путина мгновенно прекратить войну: неожиданный сценарий
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина нашла оптимальный способ заставить Путина мгновенно прекратить войну: неожиданный сценарий

Военный эксперт Роман Свитан считает, что Украина способна полностью остановить экспорт, если сосредоточится на ключевых объектах и применит эффективные средства поражения

30 марта 2026, 08:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В последнее время украинские дроны активизировали удары по ключевым объектам нефтеперерабатывающей отрасли России и инфраструктуре, через которую осуществляется экспорт энергоресурсов. В частности, под атаками оказались порты Приморск и Усть-Луга, обеспечивающие значительную часть перевалки нефти. В результате этих действий уже приостановлено более трети экспорта нефти, заявил военный эксперт Роман Свитан.

Фото: из открытых источников

По его оценкам, если вывести из строя еще несколько стратегических портов — в частности, Новороссийск, Мурманск и Находка — это позволит сократить до 70–80% поставок российской нефти на внешние рынки.

Эксперт подчеркивает, что у Украины есть потенциал полностью заблокировать нефтяные доходы России, если системно сосредоточится на ключевых логистических узлах. Речь идет не только о портах, но и о других критических объектах, таких как трубопровод Дружба и нефтеперекачивающие станции, в частности Унеча.

Он также подчеркивает, что атаковать отдельные танкеры сложнее, чем уничтожать инфраструктуру, ведь портов гораздо меньше. Именно поэтому акцент следует делать на них. При этом для длительного выведения объектов из строя одних беспилотников недостаточно. Более эффективна комбинация БпЛА и более мощных средств, в частности авиабомб, что позволяет парализовать работу предприятий на несколько месяцев.

По словам Свитана, последние атаки свидетельствуют об изменении подхода: если раньше удары носили скорее демонстративный характер, то сейчас они направлены на уничтожение конкретных элементов технологического цикла. Это затрудняет быстрое восстановление и значительно снижает возможности России финансировать войну за счет энергетического экспорта.

Напомним, "Комментарии" уже писали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рискует проиграть парламентские выборы, запланированные на 12 апреля, и потерять контроль над правительством. В то же время, если этого не произойдет, Европейский Союз может оказаться перед серьезными вызовами, вынужден действовать, избегая постоянных венгерских блокировок.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/vibuhi-rosiyi-ukrayina-zupinila-tretinu-eksportu-rosiyskoyi-nafti_n3038412
Теги:

Новости

Все новости