БПЛА устроили страшный ад для оккупантов в Алчевске: масштабы прилетов шокируют всех

В ночь на 30 марта оккупированный Алчевск в Луганской области стал ареной масштабной атаки беспилотных летательных аппаратов, повлекшей серьезные разрушения на стратегически важных объектах города. Основными целями удара стали высоковольтная электроподстанция и Алчевский металлургический комбинат, имеющий ключевое значение для промышленной инфраструктуры региона.

Фото: из открытых источников

По сообщениям телеграмм-каналов Dnipro Osint и Exilenova, беспилотники FP-2 нанесли прицельные удары по подстанции, функционирующей на напряжении 220 киловольт. В результате на объекте возник масштабный пожар, который угрожал дальнейшим перебоям в электроснабжении. Эта подстанция обеспечивает энергетическое питание для металлургического комбината, недавно возобновившего работу после предварительной атаки.

По информации местных пабликов, удары дронов также были нанесены непосредственно по территории комбината. После атаки на предприятии вспыхнул пожар, который был виден с расстояния – красное пламя и густой дым в ночном небе над Алчевском стали очевидным свидетельством последствий удара.

Ранее, 20 марта, подобная атака дронов уже повлекла за собой взрывы на территории того же комбината, который оккупанты используют для производства металлических корпусов снарядов по заказу Министерства обороны РФ. Такие удары по стратегическим объектам оказывают существенное влияние на экономические поступления в российский бюджет, уменьшая их валютную составляющую и усложняя работу промышленных предприятий.

Портал "Комментарии" уже писал , что в последнее время украинские дроны активизировали удары по ключевым объектам нефтеперерабатывающей отрасли России и инфраструктуре, через которую осуществляется экспорт энергоресурсов. В частности, под атаками оказались порты Приморск и Усть-Луга, обеспечивающие значительную часть перевалки нефти. В результате этих действий уже приостановлено более трети экспорта нефти, заявил военный эксперт Роман Свитан.