Божевільна цифра: Лубінець озвучив втрати України в полоні РФ

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час виступу на засіданні Ради ООН з прав людини заявив, що Росія системно застосовує катування щодо українських військовополонених.

Скільки військовополонених стратила Росія

Під час Інтерактивного діалогу зі Спеціальним доповідачем з питань катувань він наголосив, що катування стали елементом державної політики РФ і використовуються як інструмент війни.

За даними, озвученими омбудсманом із посиланням на інформацію ООН, понад 95% українських військовополонених зазнають систематичних тортур. Станом на кінець 2025 року 337 українських військовополонених були свідомо та жорстоко страчені російською стороною.

Лубінець закликав міжнародну спільноту невідкладно посилити тиск на Росію, забезпечити повне документування кожного злочину та притягнення винних до відповідальності.

Він підкреслив, що питання поводження з українськими полоненими є критично важливим і потребує постійної уваги міжнародних інституцій.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Росія продовжує масштабну дезінформаційну кампанію в соціальній мережі TikTok, використовуючи технології штучного інтелекту для створення фейкових відеозвернень нібито від українських військових.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації. За даними ЦПД, схема працює через новостворені анонімні акаунти, які поширюють відео згенерованих “захисників”. У роликах вони закликають підписуватися на сторінки, щоб отримувати “важливі новини з фронту”. Таким чином штучно нарощується аудиторія та охоплення. Після цього на таких сторінках можуть з’являтися відео з наративами про “катастрофічну ситуацію” на фронті, “безвихідь” та заклики залишати країну. У ЦПД наголошують, що ці меседжі співзвучні з російською пропагандою і спрямовані на підрив мобілізаційних процесів та внутрішню дестабілізацію.

