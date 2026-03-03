Божевільна цифра: Лубінець озвучив втрати України в полоні РФ

Рубрики
Ткачова Марія
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час виступу на засіданні Ради ООН з прав людини заявив, що Росія системно застосовує катування щодо українських військовополонених.
Скільки військовополонених стратила Росія
Під час Інтерактивного діалогу зі Спеціальним доповідачем з питань катувань він наголосив, що катування стали елементом державної політики РФ і використовуються як інструмент війни.
За даними, озвученими омбудсманом із посиланням на інформацію ООН, понад 95% українських військовополонених зазнають систематичних тортур. Станом на кінець 2025 року 337 українських військовополонених були свідомо та жорстоко страчені російською стороною.
Лубінець закликав міжнародну спільноту невідкладно посилити тиск на Росію, забезпечити повне документування кожного злочину та притягнення винних до відповідальності.
Він підкреслив, що питання поводження з українськими полоненими є критично важливим і потребує постійної уваги міжнародних інституцій.