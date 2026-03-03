Сумасшедшая цифра: Лубинец озвучил потери Украины в плену РФ

Рубрики
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец во время выступления на заседании Совета ООН по правам человека заявил, что Россия системно применяет пытки в отношении украинских военнопленных.
Сколько военнопленных казнила Россия
Во время Интерактивного диалога со Специальным докладчиком по пыткам он подчеркнул, что пытки стали элементом государственной политики РФ и используются как инструмент войны.
По данным, озвученным омбудсманом со ссылкой на информацию ООН, более 95% украинских военнопленных подвергаются систематическим пыткам. По состоянию на конец 2025 337 украинских военнопленных были сознательно и жестоко казнены российской стороной.
Лубинец призвал международное сообщество безотлагательно усилить давление на Россию, обеспечить полное документирование каждого преступления и привлечение виновных к ответственности.
Он подчеркнул, что вопрос обращения с украинскими пленными критически важен и требует постоянного внимания международных институтов.