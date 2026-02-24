Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон №14194, який значно полегшує умови проходження служби в Національній поліції для ветеранів, що отримали поранення або інвалідність під час захисту Батьківщини. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко назвав це рішення актом справедливості щодо тих, хто пройшов фронт.

Бойовий досвід замість нормативів: ветерани з пораненнями зможуть працювати в системі МВС за стандартами ЄС та НАТО

Очільник МВС пояснив, що стара система добору була надто обмеженою і не брала до уваги реальний стан здоров'я захисників.

"Ми ініціювали зміни, щоб адаптувати процедури відбору без зниження вимог до безпеки та професійних стандартів, але з урахуванням індивідуальних можливостей кожного ветерана", — наголосив Клименко.

Згідно з новим законом, кандидати, які служили в поліції, ДПСУ, ДСНС, ЗСУ чи інших військових формуваннях та брали безпосередню участь у бойових діях, "можуть бути звільнені від проходження перевірки рівня фізичної підготовки".

Міністр підкреслив, що такий підхід відповідає практиці країн ЄС та НАТО, адже для системи безпеки критично важливими є досвід та відповідальність бійців:

"Бойовий досвід, витримка і відповідальність — цінні для системи безпеки... Ветеранський досвід має й надалі працювати для безпеку держави. Наше завдання — створити для цього комфортні умови".

Ігор Клименко також висловив подяку народним депутатам та профільному Комітету за підтримку ініціативи, яка дозволить ефективно інтегрувати героїв у цивільну систему безпеки.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народний депутат Дмитро Разумков висловив різке обурення діями влади у четверту річницю повномасштабного вторгнення. Політик наголосив, що саме в цей символічний день із законопроєкту було вилучено правки, які передбачали виплати у розмірі 15 млн грн родинам загиблих працівників ДСНС.