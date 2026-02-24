logo

Боевой опыт вместо нормативов: ветераны с ранениями смогут работать в системе МВД по стандартам ЕС и НАТО

«Это решение — о справедливости»: Игорь Клименко о новом законе, упрощающем путь ветеранов в ряды полиции

24 февраля 2026, 19:05
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон №14194, значительно облегчающий условия прохождения службы в Национальной полиции для ветеранов, получивших ранение или инвалидность при защите Родины. Министр внутренних дел Игорь Клименко назвал это решение актом справедливости в отношении прошедших фронт.

Боевой опыт вместо нормативов: ветераны с ранениями смогут работать в системе МВД по стандартам ЕС и НАТО

Глава МВД пояснил, что старая система отбора была слишком ограничена и не принимала во внимание реальное состояние здоровья защитников.

"Мы инициировали изменения, чтобы адаптировать процедуры отбора без снижения требований к безопасности и профессиональным стандартам, но с учетом индивидуальных возможностей каждого ветерана", — подчеркнул Клименко.

Согласно новому закону, кандидаты, которые служили в полиции, ГПСУ, ГСЧС, ВСУ или других военных формированиях и принимали непосредственное участие в боевых действиях, "могут быть освобождены от прохождения проверки уровня физической подготовки".

Министр подчеркнул, что такой подход соответствует практике стран ЕС и НАТО, ведь для системы безопасности критически важны опыт и ответственность бойцов:

"Боевой опыт, выдержка и ответственность — ценны для системы безопасности... Ветеранский опыт должен и дальше работать для безопасности государства. Наша задача – создать для этого комфортные условия".

Игорь Клименко также выразил благодарность народным депутатам и профильному Комитету за поддержку инициативы, которая позволит эффективно интегрировать героев в гражданскую систему безопасности.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Дмитрий Разумков выразил резкое возмущение действиями властей в четвертую годовщину полномасштабного вторжения. Политик подчеркнул, что именно в этот символический день из законопроекта были изъяты правки, которые предусматривали выплаты в размере 15 млн грн семьям погибших работников ГСЧС.



