На тимчасово окупованих територіях східної України війна перетворилась на розрахунок за кредити. За даними Центру національного спротиву, у Донецьку мешканцям із боргами прямо пропонують "вигідну" угоду: або підписання контракту з міноборони РФ, або фінансова руїна.

Маєш кредит — гайда на м’ясний штурм: в окупованому Донецьку борги стали перепусткою на війну

Місцеві виконавчі служби фактично стали центрами мобілізації: боржникам пояснюють, що служба в армії — "найшвидший спосіб" розв'язати фінансові проблеми. І це стосується не лише кредитів, а й штрафів, пені та інших форм заборгованості.

Формально — це нібито добровільний вибір. Але на практиці — цинічний ультиматум: або ідеш на фронт, або опиняєшся в борговому глухому куті, без жодного шансу на вирішення.

Таким чином, окупаційна адміністрація вирішує одразу кілька завдань: знімає соціальну напругу в регіоні через борги та поповнює лави армії. Людей на ТОТ перетворюють на гарматне м’ясо — тихо, без шуму, через систему "боргів і спокут".

Це ще один доказ, що в зоні окупації немає законів — лише методи примусу та шантажу. І щоразу ціною є життя.

