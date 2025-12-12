На Сумщині стався страшний удар безпілотниками, під час тренування дітей у спортивній школі на Шосткинщині. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Окупанти обстріляли спортивну школу, в якій були діти

За його словами, російські війська атакували ударними БпЛА цивільну інфраструктуру у Шостці – спортивну школу, де саме тривало тренування дітей.

Це був прицільний удар по місцю, де перебували діти. Росіяни спрямували туди два БпЛА.

"Усіх дітей та тренерів оперативно евакуювали в безпечне місце. Попередньо – всі живі, поранених немає. Усі наслідки атаки уточнюються.

Також сьогодні ворог здійснив мінометний обстріл Середино-Будської громади. Поранення отримала 76-річна жінка. Її госпіталізували, медики надають необхідну допомогу", – повідомив керівник ОВА.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в результаті успішної операції Сил Оборони було заблоковано противника у Куп'янську та зачищено всю північно-західну околицю міста на Харківщині. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію аналітиків проєкту DeepState.

"Важка і довга операція триває, адже кац*пські анклави ще є у центральній частині міста. У мережі вже чимало кадрів, які підтверджують успішні дії СОУ, тому ми публікуємо ті відомості, про які уже безпечно казати. Операція почалася зі створення рубежу блокування та відрізання гарнізону противника у місті від основних сил. Сили Оборони відносно блискавично зайняли Радьківку та Кіндрашівку, а також взяли під вогневий контроль Голубівку. Після цього відбулася зачистка Москалівки та північно-західних околиць самого Куп'янська", – зазначають у проєкті.