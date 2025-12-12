logo

Оккупанты обстреляли спортивную школу, в которой были дети

12 декабря 2025, 14:35
Недилько Ксения

В Сумской области произошел страшный удар беспилотниками, во время тренировки детей в спортивной школе на Шосткинщине. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

По его словам, российские войска атаковали ударными БпЛА гражданскую инфраструктуру в Шостке – спортивную школу, где проходила тренировка детей.

Это был прицельный удар по месту, где находились дети. Россияне направили туда два БПЛА.

"Всех детей и тренеров оперативно эвакуировали в безопасное место. Предварительно – все живы, раненых нет. Все последствия атаки уточняются.

Также сегодня враг совершил минометный обстрел Середино-Будской громады. Ранения получила 76-летняя женщина. Ее госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь", – сообщил руководитель ОВА.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в результате успешной операции Сил Обороны был заблокирован противник в Купянске и зачищена вся северо-западная окраина города на Харьковщине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков проекта DeepState.

"Тяжелая и длительная операция продолжается, ведь кац*пские анклавы еще есть в центральной части города. В сети уже немало кадров, подтверждающих успешные действия СОУ, поэтому мы публикуем те сведения, о которых уже безопасно говорить. Операция началась с создания рубежа блокировки и отрезки гарнизона противника в городе от основных сил. Силы обороны относительно молниеносно заняли Радьковку и Кондрашовку, а также взяли под огневой контроль Голубовку. После этого произошла зачистка Москалевки и северо-западных окраин самого Купянска", – отмечают в проекте.



