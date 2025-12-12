В Сумской области произошел страшный удар беспилотниками, во время тренировки детей в спортивной школе на Шосткинщине. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

Оккупанты обстреляли спортивную школу, в которой были дети

По его словам, российские войска атаковали ударными БпЛА гражданскую инфраструктуру в Шостке – спортивную школу, где проходила тренировка детей.

Это был прицельный удар по месту, где находились дети. Россияне направили туда два БПЛА.

"Всех детей и тренеров оперативно эвакуировали в безопасное место. Предварительно – все живы, раненых нет. Все последствия атаки уточняются.

Также сегодня враг совершил минометный обстрел Середино-Будской громады. Ранения получила 76-летняя женщина. Ее госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь", – сообщил руководитель ОВА.

