На временно оккупированных территориях восточной Украины война превратилась в расчет за кредиты. По данным Центра национального сопротивления, в Донецке жильцам с долгами прямо предлагают "выгодное" соглашение: либо подписание контракта по минобороны РФ, либо финансовое разрушение.

Есть кредит — айда на мясной штурм: в оккупированном Донецке долги стали пропуском на войну

Местные исполнительные службы фактически стали центрами мобилизации: должникам объясняют, что служба в армии — самый "быстрый способ" решить финансовые проблемы. И это касается не только кредитов, но и штрафов, пеней и других форм задолженности.

Формально это якобы добровольный выбор. Но на практике — циничный ультиматум: либо идешь на фронт, либо оказываешься в долговом тупике, без всякого шанса на решение.

Таким образом, оккупационная администрация решает сразу несколько задач: снимает социальное напряжение в регионе из-за долгов и пополняет ряды армии. Людей в ТОТ превращают в пушечное мясо — тихо, без шума, через систему "долгов и искуплений".

Это еще одно доказательство, что в зоне оккупации нет законов — только методы принуждения и шантажа. И каждый раз ценой жизни.

