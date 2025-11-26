На Покровському напрямку українські підрозділи "прокусили" ситуацію там, де ворог сподівався їх дотиснути.Контратаки по західному флангу й північних кварталах спрацювали чітко, вдалося повернули ряд ключових позицій, які не дали місту провалитися глибше. Ці точки стали опорами, на яких тримається вся оборонна дуга, без них фланг давно був би зламаний. Таку заяву зробив військовослужбовець Сил оборони України з позивним "Мучной".

«Боротися можна» – військовий про бої за Покровськ

"Також за результатом, ми розблокували для себе важливу логістичну жилу – це частина траси Е50, яка ще вчора була під загрозою з західного флангу, сьогодні знову може працювати на нас, дозволяючи підтягувати БК і посилення. Це відкриває можливість бити всередину міста точніше й глибше, змушуючи противника стискатися в бетонних ущільненнях", – наголошує військовий.

За його словами, окремо українські воїни відкинули ворога з горловини, яка перекривала шлях на Мирноград.

"Тепер цей прохід знову під нашим контролем, і гарнізон у місті сподіваюсь отримає нормальне постачання. Для оборони це критично, адже тримається логістика — тримається місто!

Бої ще тривають, лінія гнучка, але ситуація показує: боротися можна, і ми ще маємо простір, щоб нав’язувати свої умови", – додав "Мучной".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що групу окупантів помітили у центральній частині Покровська на одному з відео, опублікованих російськими пропагандистськими каналами. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"На жаль, з'являється все більше відео з фіксацією під*рів у центральній частині міста. Цього разу група виродків йде з півночі на південь вздовж проспекту Миру, фіксуючи руїни міста та місцевого бізнесу. Поки "генерал мороз" ще спить, ворогу допомагає "полковник дощ" та "майор туман". На жаль, простої заяви недостатньо, щоб ворог покинув центральну частину міста. А спроби закидати штурмовиків у тил, щоб відзвітувати про успішні дії — часто закінчуються невдало", – наголошують у DeepState.