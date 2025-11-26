На Покровском направлении украинские подразделения "прокусили" ситуацию там, где враг надеялся их дожать. Контратаки по западному флангу и северным кварталам сработали четко, удалось вернуть ряд ключевых позиций, которые не дали городу глубже провалиться. Эти точки стали опорами, на которых держится вся оборонительная дуга, без них фланг давно был бы сломлен. Такое заявление сделал военнослужащий Сил обороны Украины с позывным "Мучной".

«Бороться можно» – военный о боях за Покровск

"Также по результатам, мы разблокировали для себя важную логистическую жилу – это часть трассы Е50, которая еще вчера была под угрозой с западного фланга, сегодня снова может работать на нас, позволяя подтягивать БК и усиления. Это открывает возможность бить внутрь города точнее и глубже, заставляя противника сжиматься в бетонных уплотнениях", – отмечает военный.

По его словам, отдельно украинские воины отбросили врага из горловины, которая перекрывала путь на Мирноград.

"Теперь этот проход снова под нашим контролем, и гарнизон в городе, надеюсь, получит нормальные поставки. Для обороны это критично, ведь держится логистика – держится город!

Бои еще продолжаются, линия гибкая, но ситуация показывает: бороться можно, и мы еще имеем простор, чтобы навязывать свои условия", – добавил Мучной.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что группу оккупантов заметили в центральной части Покровска на одном из видео, опубликованном российскими пропагандистскими каналами. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"К сожалению, появляется все больше видео с фиксацией пид*ров в центральной части города. На этот раз группа уродов идет с севера на юг вдоль проспекта Мира, фиксируя руины города и местного бизнеса. Пока "генерал мороз" еще спит, врагу помогает "полковник дождь" и "майор туман". К сожалению, простого заявления недостаточно, чтобы враг покинул центральную часть города. А попытки забрасывать штурмовиков в тыл, чтобы отчитаться об успешных действиях — часто заканчиваются неудачно.", – отмечают в DeepState.