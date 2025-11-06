Бородянський суд уперше в Україні виправдав російського військового, обвинуваченого у мародерстві під час окупації Київщини

Бородянський районний суд Київської області ухвалив виправдальний вирок у справі російського військового, якого звинувачували у пограбуванні житла під час окупації Київської області навесні 2022 року.

Бородянський суд виправдав російського військового у справі про мародерство на Київщині – перший такий вирок в Україні

Згідно з вироком, оприлюдненим у Єдиному державному реєстрі судових рішень, обвинувачений служив у складі військової частини № 6720 Росгвардії, що дислокувалася в селі Блиставиця Бучанського району.

Слідство стверджувало, що російський боєць нібито незаконно заволодів майном місцевої мешканки – електроінструментами, побутовою технікою, комп’ютерним обладнанням та чоловічим одягом. Власниця будинку розповіла, що після повернення побачила оселю розграбованою, а всередині – сліди перебування військових.

Втім, суд дійшов висновку, що наданих доказів недостатньо, аби довести провину саме цього обвинуваченого. Йому інкримінували порушення законів та звичаїв війни (стаття 438 ККУ), проте обвинувачення не змогло довести провину поза розумним сумнівом.

За словами правозахисників, які документують воєнні злочини РФ, цей вирок став першим виправдальним серед справ, пов’язаних із мародерством, катуваннями чи вбивствами цивільних.

Водночас, як писав раніше портал "Коментарі", в Україні вперше засуджено до довічного ув'язнення россійського військового, який розстріляв українського полоненого. Слідство встановило, що 6 січня 2024 року під час боїв поблизу селища Приютне на Запорізькому напрямку Курашов, озброєний автоматом Калашникова, розстріляв упритул українського військовослужбовця, який здався в полон після вичерпання боєкомплекту. Від отриманих поранень боєць ЗСУ загинув на місці.