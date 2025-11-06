logo_ukra

В Україні вперше засуджено до довічного рашиста, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ
В Україні вперше засуджено до довічного рашиста, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ

Суд визнав винним російського військового Дмитра Курашова, який стратив полоненого бійця ЗСУ на Запоріжжі

6 листопада 2025, 18:35
Проніна Аня

В Україні вперше винесено довічний вирок російському військовому за воєнний злочин – розстріл полоненого захисника України.
Про це повідомляє Служба безпеки України.

Вперше в історії України окупант отримав довічне ув’язнення за розстріл українського полоненого

Засуджений – 27-річний громадянин рф Дмитро Курашов, колишній ув’язнений, який у 2023 році погодився воювати в складі штурмового загону "Шторм-V" 127-ї мотострілецької дивізії Східного військового округу рф в обмін на амністію. Раніше він був судимий за крадіжки.

Слідство встановило, що 6 січня 2024 року під час боїв поблизу селища Приютне на Запорізькому напрямку Курашов, озброєний автоматом Калашникова, розстріляв упритул українського військовослужбовця, який здався в полон після вичерпання боєкомплекту. Від отриманих поранень боєць ЗСУ загинув на місці.

Того ж дня українські сили відбили позиції та взяли в полон Курашова і ще чотирьох окупантів.

За словами окупанта, на фронт він потрапив з в’язниці, бо йому обіцяли помилування. В полоні Курашов розповідав, що не сподівався брати участь безпосередньо в бойових діях, а мав лише ремонтувати військову техніку. 

На підставі доказів, зібраних військовою контррозвідкою та слідчими СБУ під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури, суд визнав Курашова винним за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством.

Це перший в історії України випадок, коли російський військовий отримав довічне ув’язнення саме за розстріл полоненого воїна Сил оборони.

Нагадаємо, нещодавно портал "Коментарі" писав, що російські військові розстріляли мирних мешканців у власному будинку на Донеччині.



