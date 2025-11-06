logo

В Украине впервые приговорен к пожизненному заключению рашист, расстрелявший пленного воина ВСУ
В Украине впервые приговорен к пожизненному заключению рашист, расстрелявший пленного воина ВСУ

Суд признал виновным российского военного Дмитрия Курашова, казнившего пленного бойца ВСУ в Запорожье

6 ноября 2025, 18:35
Автор:
avatar

Проніна Аня

В Украине впервые вынесен пожизненный приговор российскому военному за военное преступление – расстрел пленного защитника Украины.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

В Украине впервые приговорен к пожизненному заключению рашист, расстрелявший пленного воина ВСУ

Впервые в истории Украины оккупант получил пожизненное заключение за расстрел украинского пленника

Осужденный – 27-летний гражданин России Дмитрий Курашов, бывший заключенный, который в 2023 году согласился воевать в составе штурмового отряда "Шторм-V" 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа России в обмен на амнистию. Ранее он был судим за кражи.

Следствие установило, что 6 января 2024 года во время боев у поселка Приютное на Запорожском направлении Курашов, вооруженный автоматом Калашникова, расстрелял в упор украинского военнослужащего, сдавшегося в плен после исчерпания боекомплекта. От полученных ранений боец ВСУ погиб на месте.

В тот же день украинские силы отразили позиции и взяли в плен Курашова и еще четырех оккупантов.

По словам оккупанта, на фронт он попал из тюрьмы, потому что ему обещали помилование. В плену Курашов рассказывал, что не надеялся участвовать непосредственно в боевых действиях, а должен был только ремонтировать военную технику.

На основании доказательств, собранных военной контрразведкой и следователями СБУ под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры, суд признал Курашова виновным по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

Это первый в истории Украины случай, когда российский военный получил пожизненное заключение именно за расстрел военного Сила обороны.

Напомним, недавно портал "Комментарии" писал, что российские военные расстреляли мирных жителей в собственном доме на Донетчине.



